Отмечается, что спорткомплекс будут модернизировать.

В Москве начали взрывать спорткомплекс "Олимпийский". Посты об этом публикуют жители столицы на своих страницах в социальных сетях.

Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда... Немного жаль. Майя Косых, жительница Москвы

Жители были напуганы громкими взрывами, однако в полиции их успокоили и заверили, что ситуация находится в штатном режиме.

Отмечается, что спорткомплекс будут модернизировать. После этого он останется спортивным объектом, который по-прежнему сможет принимать концерты мирового уровня.

Ранее "СКА-Арена" получила разрешение на первый этап реконструкции СКК.