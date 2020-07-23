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В Москве начали взрывать спорткомплекс "Олимпийский"

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Отмечается, что спорткомплекс будут модернизировать.

В Москве начали взрывать спорткомплекс "Олимпийский". Посты об этом публикуют жители столицы на своих страницах в социальных сетях.

Запомнится концертами звезд и крупнейшими спортивными состязаниями. Уходит легенда... Немного жаль.

Майя Косых, жительница Москвы

Жители были напуганы громкими взрывами, однако в полиции их успокоили и заверили, что ситуация находится в штатном режиме.

Отмечается, что спорткомплекс будут модернизировать. После этого он останется спортивным объектом, который по-прежнему сможет принимать концерты мирового уровня.

Ранее "СКА-Арена" получила разрешение на первый этап реконструкции СКК.

Видео: Instagram/majysha

Теги: модернизация, москва, споркомплекс олимпийский
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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