В Москве на прихожан храма напал мужчина с ножом

Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.

В воскресенье, 16 февраля, в Москве неизвестный с ножом напал на прихожан храма. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что инцидент произошел рано утром в храме Святителя Николая в Москве. Мужчина зашел в храм и направился к алтарю, прихожане перегородили ему путь. В результате дебошир достал нож и ранил двух человек.

После сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области.

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельств выясняются.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пешехода сбила "скорая".