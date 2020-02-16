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В Москве на прихожан храма напал мужчина с ножом

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Пострадавших, по словам пресс-представителя, госпитализировали.

В воскресенье, 16 февраля, в Москве неизвестный с ножом напал на прихожан храма. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

Известно, что инцидент произошел рано утром в храме Святителя Николая в Москве. Мужчина зашел в храм и направился к алтарю, прихожане перегородили ему путь. В результате дебошир достал нож и ранил двух человек. 

После сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области. 

Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельств выясняются. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пешехода сбила "скорая".

Теги: новости россии, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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