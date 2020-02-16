В Москве на прихожан храма напал мужчина с ножом

В воскресенье, 16 февраля, в Москве неизвестный с ножом напал на прихожан храма. Об этом сообщают РИА новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известно, что инцидент произошел рано утром в храме Святителя Николая в Москве. Мужчина зашел в храм и направился к алтарю, прихожане перегородили ему путь. В результате дебошир достал нож и ранил двух человек.
После сотрудники полиции по горячим следам задержали 26-летнего жителя Липецкой области.
Пострадавшие госпитализированы. Обстоятельств выясняются.
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