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Появилось видео момента ДТП на Загородном. Пешехода сбила "скорая"

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В тяжелом состоянии молодой человек был госпитализирован.

В распоряжении нашей редакции оказались кадры ДТП с участием машины скорой помощи, которое произошло вечером 15 февраля в центре Петербурга. 

На Загородном проспекте молодой пешеход на регулируемом пешеходном переходе оказался сбит автомобилем, который ехал на полной скорости.  На кадрах видно, как пешехода отбросило на несколько метров от машины. По данным дорожной полиции, авария произошла на "зебре" у дома №32/1 по Загородному проспекту в районе 22 часов. За рулём "Форда" медслужбы был водитель 1981 года рождения, по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. 

Пешеход был госпитализирован в тяжелом состоянии. 

Видео: Piter.TV 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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