В Москве на офис компании напали с арматурами и ружьем

Полиция поймала преступников по горячим следам.

В Москве сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело после нападения на офис одной из компаний. По информации от ТАСС, преступление совершено на Поморской улице. На территорию склада хотели проникнуть пятеро человек. Злоумышленники были вооружены монтировками, а один из них решил открыть огонь из имеющегося оружия. На бандитов оперативники вышли по горячим следам.

В числе подозреваемых оказались лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. По факту произошедшего полиция возбудила дело по статье за хулиганство.

ДПС задержала мигранта, который по поддельному аккаунту ездил на каршеринге.

Фото: Piter.tv