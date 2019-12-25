ДПС задержала мигранта, который по поддельному аккаунту ездил на каршеринге

Сотрудники ДПС задержали мигранта, который по поддельному аккаунту ездил на каршеринге. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
В полицию 21 июля обратился представитель каршеринговой фирмы и сообщил, что неизвестный, используя чужой аккаунт, завладел автомобилем Hyundai Solaris.
Спустя некоторое время ДПС у дома 63 по проспекту Непокоренных остановила этот автомобиль. За рулем находился 23-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. В его отношении возбуждено уголовное дело.
Недавно водитель каршеринга протаранил столб на проспекте Ветеранов.
Фото: Piter.tv
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