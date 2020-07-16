В Москве на несанкционированной акции задержали 132 человека. Об этом говорится в сообщении регионального МВД на официальном сайте ведомства. Правоохранительные органы вместе с Росгвардией останавливали граждан, которые игнорировали предупреждения представителей закона и выходили на проезжую часть.
Нарушение общественного порядка в центре Москвы было пресечено. В территориальные отделы полиции для разбирательства доставлено 132 человека
сообщение полиции Москвы
В МВД добавили, что в отношении задержанных решается вопрос о привлечении к ответственности по закону.
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Видео: Youtube/ varlamov
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