Кончаловский объяснил замену Домогарова на Куценко в спектакле МХАТа

По мнению режиссера, приход нового яркого артиста несколько изменит образ главного героя.

Российский режиссер Андрей Кончаловский прокомментировал свое решение заменить Александра Домогарова на Гошу Куценко в спектакле "Сцены из супружеской жизни" во МХАТе имени Горького. В интервью "Вечерней Москве" он заявил, что приход нового яркого артиста несколько изменит образ главного героя.

"В спектакле задействован новый артист со своей индивидуальностью!" – отметил Кончаловский.

Ранее стало известно, что Александр Домогаров покинул МХАТ имени Горького со скандалом. Актер разорвал все отношения с руководством театра, а также с финансовым директором. Домогаров заявил, что стал "заложником некрасивой ситуации", какой именно, он не пояснил.

Спектакль "Сцены из супружеской жизни" основан на одноименном сериале шведского режиссера Ингмара Бергмана, премьера которого состоялась в 1973 году. Действие разворачивается в 1990-х гг. в СССР. История рассказывает о супружеской паре, союз которой кажется идеальным до тех пор, пока не становится известно об измене одного из партнеров.

Ранее Малахов похвастался в сети своим виртуальным лифтом.

Фото: mxat.ru