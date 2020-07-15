Малахов похвастался в сети своим виртуальным лифтом

Известный российский телеведущий Андрей Малахов опубликовал в Instagram новое видео, на котором похвастался своим новым приобретением. Малахов показал своим подписчикам чудо техники – свой виртуальный лифт.
Эта разработка помогает хозяину перемещаться по квартире, почти не сходя с места. Стоит только выбрать нужную комнату и перейти в нее из холла. Ведущий пошутил, что похожий лифт есть в Минсельхозе.
Поклонники Малахова остались в восторге от его выдумки. Многие отметили, что видео заставило их улыбаться и заметно подняло настроение. Также телеведущего похвалили за воображение и фантазию.
Ранее мы писали, что герой Вина Дизеля может погибнуть в "Форсаже 10".
Видео: Instagram / malakhov007
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