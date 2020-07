Герой Вина Дизеля может погибнуть в "Форсаже 10"

Смерть главного героя "базовой" линии поможет дальнейшему развитию разного рода спин-оффов.

Персонаж Вина Дизеля Доминик Торетто из серии фильмов "Форсаж" может погибнуть в десятой, финальной части. Об этом сообщает ресурс We Got This Covered, ссылаясь на инсайдерскую информацию.

По мнению создателей фильмов, смерть главного героя "базовой" линии поможет дальнейшему развитию разного рода спин-оффов. Это уже доказал фильм "Хоббс и Шоу", который в плане кассы, мягко говоря, не подкачал.

Также планируется создать чисто женское ответвление франшизы. Как именно продюсеры убьют Доминика Торетто, пока не известно.

Напомним, премьера "Форсажа 9" была перенесена на год из-за пандемии коронавируса. Новая дата выхода девятого фильма, который разобьют на две части, запланирована на апрель 2021 года. Общие кассовые сборы всех вышедших фильмов серии составляют без малого 6 млрд долларов.

Ранее мы писали, что сериал "Шучу" с Джимом Керри закрыли после двух сезонов.

Фото: кадр из фильма "Форсаж 8"