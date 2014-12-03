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В Москве на фиолетовой ветке метро было приостановлено движение поездов
Сегодня, 15:05
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В Москве на фиолетовой ветке метро было приостановлено движение поездов

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Составы поездов перестали курсировать со стороны Котельников в центр столицы. 

В Москве на Таганско-Краснопресненской линии метро было приостановлено движение поездов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на источник.

Составы поездов перестали курсировать со стороны Котельников в центр столицы. Сотрудники метро по громкой связи предлагали пассажирам воспользоваться альтернативными маршрутами. Позже стало известно. что движение прекратилось от станции "Жулебино" до "Текстильщиков". Спустя время движение на линии восстановили.

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Фото: Piter.tv

Теги: метро, москва, поезда
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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