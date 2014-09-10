Эксперт поддержал идею штрафов за использование VPN

Специалист предположил, что отслеживать использование таких сетей будут операторы связи.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский поддержал идею штрафов за использование VPN. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам специалиста, некоторые VPN могут быть потенциально опасны для пользователей из-за рисков заражения устройства и кражи персональных данных. Дворянский предположил, что отслеживать использование таких сетей будут операторы связи. Также эксперт добавил, что если VPN использует ребенок, то штраф придет родителю.

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