  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Эксперт поддержал идею штрафов за использование VPN
Сегодня, 13:47
130
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Эксперт поддержал идею штрафов за использование VPN

0 0

Специалист предположил, что отслеживать использование таких сетей будут операторы связи.

Эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский поддержал идею штрафов за использование VPN. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам специалиста, некоторые VPN могут быть потенциально опасны для пользователей из-за рисков заражения устройства и кражи персональных данных. Дворянский предположил, что отслеживать использование таких сетей будут операторы связи. Также эксперт добавил, что если VPN использует ребенок, то штраф придет родителю.

Ранее родные пассажиров рухнувшего в Актау самолета пожаловались на работу горячих линий.

Фото: pxhere.com

Теги: vpn, мнение эксперта, штрафы
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии