Люди пытаются найти список выживших пассажиров в интернете.

Родные пассажиров рухнувшего в Актау самолета пожаловались на работу горячих линий. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на двух собеседников из Казахстана, чьи близкие летели этим рейсом.

Инцидент произошел 25 декабря. Пассажирский самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился в аэропорту города Актау. Самолет выполнял рейс из Баку в Грозный. По предварительным данным, на борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По словам родных некоторых пассажиров, они не могут дозвониться на горячие линии. Люди пытаются найти список выживших в интернете.

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Фото: pxhere.com