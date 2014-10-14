В Подмосковье водители устроили поножовщину со стрельбой

Обоим оказали медицинскую помощь.

В Подмосковье два водителя устроили поножовщину со стрельбой. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на очевидцев.

Инцидент произошел в Пушкино. Водители "Лады" и "Газели" устроили конфликт, в результате которого, последний ударил оппонента ножом. Пострадавший ответил выстрелом из травматического пистолета. Прибывшие на место правоохранители изъяли у правонарушителей нож и травматический пистолет. Обоим оказали медицинскую помощь. Выясняются обстоятельства конфликта. По результатам проверки следственные органы примут соответствующее решение.

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Фото: Piter.tv