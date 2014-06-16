Ипотечный брокер предупредил о серьезном повышении стоимости аренды квартир в 2025 году

По словам эксперта, на рост аренды жилья повлияет высокая ключевая ставка.

Ипотечный брокер Дмитрий Ракута предупредил о серьезном повышении стоимости аренды квартир в 2025 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

По словам эксперта, на рост аренды жилья повлияет высокая ключевая ставка. Он подчеркнул, что повышение спроса на аренду закономерно приводит к росту цен. Ракута уточнил, что в 2025 году арендные ставки будут расти в диапазоне от 5 до 20%. Также брокер добавил, что многое в этой сфере будет зависеть от экономических реалий и политических решений.

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Фото: Piter.tv