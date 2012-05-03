Синоптик Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье

Синоптик Александр Ильин рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь в Москве и Подмосковье. Об этом он сообщил в интервью телеканалу "360".
По словам эксперта, днем 31 декабря температура воздуха в столице и области составит около нуля градусов. Он подчеркнул, что к вечеру столбик термометра опустится до -6 градусов, а после полуночи – до -15 градусов. Утром 1 января в Москве и Подмосковье потеплеет.
Ранее в Госдуме предложили заключать браки в роддомах.
Фото: Piter.tv
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