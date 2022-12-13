В Москве на Кудринской площади найден крокодил

Владельцы клуба не смогли предъявить документы на дикое животное.

Сотрудники Межрайонной природоохранной прокуратуры и Департамента природопользования и охраны окружающей среды по российской столице выявили крокодила в одном из клубов, расположенных на Кудринской площади города. Соответствующее заявление пресс-служба надзорное ведомство по региону сделало в собственном Telegram-канале. Специалисты определили, что кайман содержался в небольшом террариуме, а руководство заведение не смогло предоставить документы, подтверждающие происхождение животного и право на владение им.

Если документы на крокодила не будут предъявлены, рептилию изымут и поместят в Центр реабилитации диких животных. Там его осмотрят ветеринары и окажут необходимый уход. пресс-служба Прокуратуры Москвы

Известно, что найди крокодила помог недавно созданный чат-бот для помощи диким животным. В него обратился местный житель, который счел, что животное находится в опасности. Все виды крокодилов находятся в реестре животных, запрещенных к содержанию. Речь идет о постановлении под номером 795 от 22.06.2019 года. Прокуратура по Москве организовала проверку по факту нахождения каймана в заведении города.

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Фото и видео: Telegram / Прокуратура Москвы