В Москве мужчины изнасиловали до смерти приятеля

Подозреваемых в убийстве и групповом изнасиловании нашли и задержали.

В Московской квартире со следами жесткого убийства найдено тело мужчины.

Следственные органы по городу Москве сообщают, что задержаны подозреваемые в убийстве и групповом изнасиловании жителя столицы. По версии следствия, 2 марта вечером компания мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья разгорелся конфликт, в ходе которого одного из мужчин жестоко избили и изнасиловали. От полученных травм мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть" и "групповое изнасилование". Сообщается, что по подозрению в зверском убийстве задержаны двое мужчин. Оба ранее судимы.

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Фото: Piter.TV