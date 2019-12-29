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В Москве мужчины изнасиловали до смерти приятеля
Сегодня, 10:40
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MShaffter

В Москве мужчины изнасиловали до смерти приятеля

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Подозреваемых в убийстве и групповом изнасиловании нашли и задержали.

В Московской квартире со следами жесткого убийства найдено тело мужчины.

Следственные органы по городу Москве сообщают, что задержаны подозреваемые в убийстве и групповом изнасиловании жителя столицы. По версии следствия, 2 марта вечером компания мужчин распивали спиртные напитки. В ходе застолья разгорелся конфликт, в ходе которого одного из мужчин жестоко избили и изнасиловали. От полученных травм мужчина скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью повлекшее по неосторожности смерть" и "групповое изнасилование". Сообщается, что по подозрению в зверском убийстве задержаны двое мужчин. Оба ранее судимы. 

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Фото: Piter.TV

Теги: групповое изнасилование, жесть, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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