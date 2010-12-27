В Москве мужчина устроил стрельбу на свадьбе

Мужчину задержали ночью, после того как он начал стрелять во время свадебных гуляний.

Мужчина в разгар свадебной вечеринки устроил стрельбу в Москве.

ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщает, что ночью, в начале четвертого на свадьбу мужчина начал стрелять. Инцидент произошел по адресу Ленинградское шоссе, 134. Один из гостей свадьбы сделал несколько выстрелов вверх из оружия неустановленного образца.

За хулиганские действия правонарушитель был задержан. Ведутся разбирательства, выясняются все обстоятельства инцидента.

Сегодня ранее: Пограничной службой ФСБ России по Приморскому краю задержаны контрабандисты, которые хотели вывезти за границу 240 лап медведя и две лапы амурского тигра.

Фото: pixabay.com