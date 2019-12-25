Один человек погиб, еще один госпитализирован.

В Москве мужчина расстрелял рабочих, укладывавших асфальт. Об этом журналистам рассказала старший помощник начальника главка Следственного комитета по региону Юлия Иванова. По данным официального представителя ведомства, злоумышленник не менее пяти раз выстрелил в жертв. Инцидент произошел ночью 16 августа около жилого здания на юго-западе столицы.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений... убийство... покушение на убийство двух и более лиц... незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия сообщение Юлии Ивановой

На данный момент известно, что один из пострадавших скончался. Он погиб в результате конфликта со стрелком на придворовой территории по улице Академика Анохина. Еще один человек был доставлен в больницу. Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

В Москве скончался народный артист и политический деятель Николай Губенко.

Фото: Piter.tv



