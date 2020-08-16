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В Москве скончался народный артист и политический деятель Николай Губенко

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17 августа актеру, режиссеру и политику могло исполниться 79 лет

О смерти Губенко стало известно от председателя  Мосгордумы Алексея Шапошникова. Соболезнования в связи с его смертью выразили президент России Владимир Путин и ряд других политических деятелей.

"Нас связывает многолетняя совместная работа. Николай Николаевич был замечательным человеком. Соболезную родным и близким Николая Николаевича. Светлая память", – написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

Николай Губенко стал основателем и художественным руководителем театра "Содружество актеров Таганки" с 1992 года. До этого, с 1989 по 1991 годы, он занимал пост министра культуры в СССР. В дальнейшем был избран депутатом Государственной думы РФ II и III созывов, Московской городской думы IV, V, VI и VII созывов.

Видео: YT / Константин Сёмин

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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