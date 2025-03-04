В Москве мужчина попытался остановить проезжающий кортеж у Кремля

Ситуация попала на запись с автомобильного видеорегистратора.

Мужчина в шапке с помпоном пытался остановить проезжающий кортеж около Кремля. Соответствующее заявление сделали журналисты из ряда Telegram-каналов. Видеозапись с инцидентом попала в социальные сети. Известно, что около девяти часов утра злоумышленник выбежал на Тверскую улицу, которая ранее была перекрыта правоохранительными органами. Далее прохожий начал махать руками проезжающим мимо транспортным средствам. Судя по жестам, мужчина пытался остановить автомобили. В СМИ добавили, что останавливать нарушителя отправился инспектор ДПС. Через несколько секунд ему на помощь подоспели другие сотрудники полиции.

По утверждению ТГ-канала "Осторожно, Москва", сведений о том, задерэала ли полиция мужчину в итоге или нет, не распространились Однако спустя несколько минут проезжую часть открыли.

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Фото и видео: Telegram / бульварное кольцо