В Москве к 2022 году может появиться филиал Александринского театра

Площадку хотят сделать около метро "Коломенская".

Сценическая площадка Государственного академического театра драмы имени Пушкина (Александринский театр) может открыться в Москве в 2022 году. Об этом на пресс-конференции сообщил худрук Александринки Валерий Фокин.

Площадку планируется сделать около станции метро "Коломенская", где ранее предполагалось построить новую сцену МХТ имени Чехова.

Однако, Фокин надеется, что это место будет использоваться не только в качестве площадки для гастролей петербургских артистов. Худрук хотел бы видеть там федеральный центр национальных театров России.

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Фото: ВК/ Александринский театр и Новая сцена