Вечерний метрозвон: строителям "Театральной" спели подземные песни

Музыкальный подарок принесли в подземелье артисты Театра Комедии.

11 октября на шахте №574 был слышен не шум оборудования, а музыка. Это у строителей станции метро "Театральная" побывали в гостях артисты Театра Комедии им.Акимова. Об этом сообщили в официальном паблике петербургского метрополитена "ВКонтакте".



Такой необычный визит – не первый. Метростройцы и артисты театра давно дружат коллективами. Впервые они встретились на матче сборных команд театра и Метростроя 7 августа, ко Дню строителя. Вторая встреча состоялась на строящейся площадке Лахтинско-Правобережной линии.

Строители показали артистам тоннели и щиты, рассказали про вагонетки и кембрийскую глину. А артисты спели метростройцам "Эй, ухнем!" и "Вечерний звон".



Традиция дружить коллективами живет с советского времени. Тогда в шахты Ленметростроя часто заходили такие артисты, как Кирилл Лавров, Олег Басилашвили и другие.

Ранее Смольный продлил конкурс на проектирование "коричневой" ветки метро.

Фото, видео: Метрострой. История петербургского метро / "ВКонтакте"