Смольный продлил конкурс на проектирование "коричневой" ветки метро

Чиновники рассказали, когда город узнает нового подрядчика.

Смольный подведет итоги конкурса на проектирование "коричневой" ветки метрополитена в конце октября. Такие сведения размещены на портале государственных закупок. Чиновники из Комитета по госзаказу отметили, что объявят результаты по Красносельско-Калининской линии 31 числа.

Напомним, что новая ветка петербургской подземки составит 7,4 километров. Она будет идти от станции "Казаковская" до "Сосновой Поляны". Линия станет шестой для местного метрополитена.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Метрострой" рассказал о ходе строительства станции "Юго-Западная".

Фото: Piter.tv

