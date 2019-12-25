Это, к примеру, право на бесплатный проезд в московском общественном транспорте.

В Москве могут ввести дополнительные меры поддержки для "детей войны". Инициативу будут обсуждать в столичном парламенте. Об этом на своей странице в Facebook рассказал спикер Мосгордумы Алексей Шапошников.

По его словам, законопроект рассмотрели на минувшем заседании фракции "Единой России".

Документ направлен на расширение мер социальной поддержки москвичей, родившихся в период с 1 января 1928 года по 3 сентября 1945 года. Алексей Шапошников, спикер Мосгордумы

Для "детей войны" планируют предусмотреть ряд льгот. Это право на бесплатный проезд в московском общественном транспорте — в том числе пригородный ж/д транспорт, преимущественное право при вступлении в садоводства и дачные кооперативы, обеспечение бесплатными путевками на санаторно-курортное лечение при наличие медицинских показаний. При этом проезд туда и обратно будет бесплатным.

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