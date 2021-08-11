В Москве мигрант выдал полиции новорожденного внука за подкидыша

Так он хотел спасти свою дочь от позора.

Житель Москвы принес своего новорожденного внука полицейским и заявил им, что это подкидыш. Об этом информирует Telegram-канал LIFE SHOT.

Сообщается, что в ночь на 11 августа в отделение полиции пришел гражданин Кыргызстана, который проживает и работает в Москве, с младенцем на руках. По словам мужчины, он нашел ребенка на остановке на Алтуфьевском шоссе.

Сотрудники правоохранительных органов проследили путь обратившегося к ним по внешним камерам видеонаблюдения и определили, что ребенка мужчина принес из собственного дома. Позже было выяснено, что таким образом он решил спасти дочь от позора, потому как она родила от человека, который ее бросил.

В настоящее время прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства инцидента. Ребенок находится в медицинском учреждении под контролем врачей.

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Видео: Telegram / LifeShot