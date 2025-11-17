В Москве мать найденного расчлененным ребенка призналась в его убийстве

Женщина пройдет психолого-психиатрическую экспертизу.

Мать шестилетнего мальчика, чью голову нашли в пруду на территории российской столицы, а туловище - в квартире в подмосковной Балашихе, призналась в его убийстве. Соответствующее заявление сделали сотрудники прессс-службы Следственного комитета страны по региону. Известно, что возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ. Допросы родственников и соседей продолжаются.

На допросе у следователя женщина призналась в убийстве ребенка, написав явку с повинной, однако мотивы убийства пояснить не смогла. пресс-служба СК РФ по Московской области

Специалисты из надзорного ведомства отметили, что женщина в момент совершения преступления находилась в квартире вместе со своим сыном. Затем по какой-то причине она убила мальчика и выбросила один из фрагментов тела в Гольяновский пруд. Подозреваемая пройдет психолого-психиатрическую экспертизу. Также криминалистами будет проведен осмотр места преступления с участием судебно-медицинского эксперта. В помещении и около пруда изъяты вещественные доказательства и ножи. Назначена судебно-медицинская, молекулярно-генетические экспертизы и криминалистическая экспертиза по холодному оружию.

Фото и видео: Следственный комитет России