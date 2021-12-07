  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:06
172
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве машина такси упала в реку после ДТП

0 0

Шоферы двух машин отказались от медицинской помощи.

На западе Москвы машина такси упала в реку после ДТП. Об этом рассказали представители региональных экстренных ведомств. Известно, что днем 7 декабря два транспортных средства столкнулись на Бережковской набережной. После удара один из автомобилей оказался в воде.

На Бережковской набережной в районе дома 22 произошло ДТП с участием двух машин - KIA Rio и KIA Sportage. Один из них, автомобиль такси, после столкновения упал в Москву-реку, сбив ограждение.

источник в полиции города

На данный момент сведений о возможных пострадавших нет. Оба водителя отказались от медицинской помощи. Столичные структуры ГИБДД не стали перекрывать участок автомобильной трассы из-за инцидента. Сейчас устанавливаются виновные в аварии и ее обстоятельства.

Представлен концепт WayRay Holograktor с российскими корнями.

Фото и видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО

Теги: москва, такси
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии