В Москве машина такси упала в реку после ДТП

Шоферы двух машин отказались от медицинской помощи.

На западе Москвы машина такси упала в реку после ДТП. Об этом рассказали представители региональных экстренных ведомств. Известно, что днем 7 декабря два транспортных средства столкнулись на Бережковской набережной. После удара один из автомобилей оказался в воде.

На Бережковской набережной в районе дома 22 произошло ДТП с участием двух машин - KIA Rio и KIA Sportage. Один из них, автомобиль такси, после столкновения упал в Москву-реку, сбив ограждение. источник в полиции города

На данный момент сведений о возможных пострадавших нет. Оба водителя отказались от медицинской помощи. Столичные структуры ГИБДД не стали перекрывать участок автомобильной трассы из-за инцидента. Сейчас устанавливаются виновные в аварии и ее обстоятельства.

Представлен концепт WayRay Holograktor с российскими корнями.

Фото и видео: Telegram/ДТП и ЧП МОСКВА и МО