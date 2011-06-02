Разработчики поделились инновационными решениями для автомобиля.

Представлен концепт WayRay Holograktor с российскими корнями. Частная компания, основанная предпринимателем Виталием Пономаревым в немецком городе Мюнхен презентовала публике новое транспортное средство. Машина получила название Wayray Holograktor. В прессе ее охарактеризовали как машина будущего. Информация поступила от музыканта Сергея Мезенцева в его программе "Сережа и микрофон".

Напомним, что бренд WayRay позиционирует себя как швейцарско-российский. Центр разработок располагается в Москве, а штаб-квартира — в Цюрихе. Концепт-кар создавался усилиями автодизайнера Александра Селипанова. Своим наименованием Holograktor обязан увлечением разработчиков ретрофутуризмом и панком. Перед выходом на автомобильный рынок машина должна пройти испытания.

В перечне инновационных решений значится возможность использования транспорта как беспилотного трехместного такси. Оператор будет управлять автомобилем в удаленном режиме из любой точки планеты. Корректировка движения также возможна за счет искусственного интеллекта. Также создатели придумали "разделить" пассажиров на зоны поступления воздуха. Это позволяет сократить риск заражения инфекционными заболеваниями, которые передаются от человека к человеку воздушно-капельным путем.

Многослойные стекла-мониторы машины позволят пассажирам видеть много рекламы. За поездки люди будут платить своим вниманием. Реклама будет транслироваться при помощи технологии дополненной реальности. Дисплей True AR разработан с применением лазерной технологии.

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