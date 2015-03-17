В России представили большой кроссовер Exeed VX

На рынке РФ автомобиль будет доступен в двух версиях.

В России представили большой кроссовер китайского бренда Exeed VX. На отечественном рынке автомобиль будет доступен в двух версиях - LUXURY и PRESIDENT.

Новинка имеет массивную решетку радиатора, рельефный капот, а также динамические указатели поворотов, светодиодные фары. Объем багажного отделения машины составляет 520 литров.

"Президентскую" версию автомобиля отличают 20-дюймовые колесные диски, дополнительные регулировки водительского кресла, ионизатор воздуха, передние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль и другие системы и датчики.

В движение Exeed VX будет приводиться двухлитровым бензиновым агрегатом, который выдает мощность в 249 л.с. Коробка передач – семиступенчатый "робот". Привод только полный.

Рекомендованная розничная цена с учетом максимальных выгод может составить 3 069 900 за LUXURY и 3 369 900 рублей за "президентскую" версию.

Видео: YouTube / EXEED Russia