В Москве машина сбила человека на пешеходном переходе

Перед аварией пострадавший выходил из автобуса.

В Москве автомобилист на большой скорости сбил человека на пешеходном переходе. Соответствующее заявление в собственном Telegram-канале сделали региональные представители Департамента по транспорту. Известно, что ДТП зафиксировано по Красноярской улице. На ролике, опубликованном чиновниками, видно, что пассажиры выходят из автобуса и проходят по нерегулируемому переходу. В этот момент одна из проезжающих машин сбивает человека.

В районе дома 9 произошло ДТП с участием пешехода. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. пост в соцсетях Дептранса столицы

В настоящее время затруднения движения нет, а проезжая часть свободна для автомобилей. В прокуратуре российской столицы добавили, что автомобиль приобретен несовершеннолетним гражданином. Он крыл свой возраст при сделке с предыдущим хозяином транспортного средства. Инцидент с ДТП сейчас поставлен на контроль прокуратуры Восточного административного округа.

Автобус сгорел на северо-востоке КАД.

Фото и видео: Telegram / Дептранс. Оперативно