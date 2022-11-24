Автобус сгорел на северо-востоке КАД

В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером среды, 23 ноября, на 37-ом км КАД в Северной столице произошло возгорание автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. Видео с места проишествия распространили очевидцы в соцсетях.

Общественный транспорт выгорел полностью, в результате инцидента никто не пострадал.

На ликвидацию огня направились 10 человек личного состава и 2 единицы спецтехники. Пламя потушили примерно в 20:49.

Ранее мы сообщили о том, что момент столкновения автобуса и БТР в Петербурге попал на видео.

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