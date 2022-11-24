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Автобус сгорел на северо-востоке КАД

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В результате происшествия никто не пострадал.

Вечером среды, 23 ноября, на 37-ом км КАД в Северной столице произошло возгорание автобуса. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по городу. Видео с места проишествия распространили очевидцы в соцсетях.

Общественный транспорт выгорел полностью, в результате инцидента никто не пострадал.

На ликвидацию огня направились 10 человек  личного состава и 2 единицы спецтехники. Пламя потушили примерно в 20:49. 

Ранее мы сообщили о том, что момент столкновения автобуса и БТР в Петербурге попал на видео.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Pavek Mixeev)

Теги: автобус, кад, пожар, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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