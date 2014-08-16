В Москве мальчик выкинул из окна новорожденную сестру

По данным СК РФ, ребенок страдает психическим заболеванием.

На севере Москвы 13-летний мальчик выбросил из окна новорожденную сестру. Об этом информирует пресс-служба СУ СК России по городу.

Инцидент произошел утром 11 июля. Согласно данным ведомства, мальчик страдает психическим заболеванием. Он выбросил из окна свою сестру, которая родилась 3 июля, когда матери не было в комнате. От полученных при падении с большой высоты травм ребенок скончался.

Обстоятельства происшествия выясняются. Осуществляется допрос очевидцев и родителей детей. Назначен ряд экспертиз.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 Уголовного кодекса РФ о причинении смерти по неосторожности.

Ранее суд приговорил к двум годам колонии женщину, сбившую двоих девочек на переходе у Тосно.

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