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Суд приговорил к двум годам колонии женщину, сбившую двоих девочек на переходе у Тосно
Вчера, 23:01
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Суд приговорил к двум годам колонии женщину, сбившую двоих девочек на переходе у Тосно

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Нарушение ПДД, повлекшее смерть 15-летней девочки, обернулось для 29-летней водительницы лишением прав и двумя годами лишения свободы.

7 июля Тосненский городской суд вынес решение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть человека. Обвиняемой по делу проходила 29-летняя женщина, жительница поселка Сельцо, которая 27 марта сбила на автомобиле Audi двоих несовершеннолетних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Одна из школьниц скончалась от полученных травм в машине скорой помощи во время госпитализации - ей было 15 лет. Вторая, годом старше, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии. 

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишил ее права управлять транспортным средством. В сообщении Следственного комитета Ленобласти говорится, что находясь за рулем автомобиля, обвиняемая не пропустила девочек и совершила на них наезд. 

30 июня водитель иномарки насмерть сбил пешехода на улице Типанова. 

Фото: ВКонтакте/Тосно ВКонтакте

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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