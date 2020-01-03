Суд приговорил к двум годам колонии женщину, сбившую двоих девочек на переходе у Тосно

Нарушение ПДД, повлекшее смерть 15-летней девочки, обернулось для 29-летней водительницы лишением прав и двумя годами лишения свободы.

7 июля Тосненский городской суд вынес решение по уголовному делу о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекших по неосторожности смерть человека. Обвиняемой по делу проходила 29-летняя женщина, жительница поселка Сельцо, которая 27 марта сбила на автомобиле Audi двоих несовершеннолетних девочек на нерегулируемом пешеходном переходе. Одна из школьниц скончалась от полученных травм в машине скорой помощи во время госпитализации - ей было 15 лет. Вторая, годом старше, была доставлена в больницу в тяжелом состоянии.

Суд приговорил женщину к двум годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии-поселении и лишил ее права управлять транспортным средством. В сообщении Следственного комитета Ленобласти говорится, что находясь за рулем автомобиля, обвиняемая не пропустила девочек и совершила на них наезд.

30 июня водитель иномарки насмерть сбил пешехода на улице Типанова.

Фото: ВКонтакте/Тосно ВКонтакте