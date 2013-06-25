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Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на улице Типанова

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Петербуржец перебегал дорогу, где нет светофора или пешеходного перехода.

Водитель иномарки насмерть сбил пешехода на улице Типанова в Московском районе. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел вечером 30 июня. На кадрах можно увидеть, что петербуржец перебегал дорогу, где нет светофора или пешеходного перехода. Во второй полосе серая иномарка на высокой скорости сбила пешехода. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что в результате аварии у ТЦ "Академ-Парк" иномарка врезалась в троллейбус.

Видео: Piter.tv

 

Теги: авария, смерть пешехода, улица типанова
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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