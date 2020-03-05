Участники ДТП не пострадали.

В результате аварии у ТЦ "Академ-Парк" иномарка врезалась в троллейбус. Об этом вечером 30 июня рассказали читатели Piter.tv.

Авария произошла около 20 часов в Калининском районе на Гражданском проспекте. Недалеко от ТЦ "Акаддем-Парк" столкнулись иномарки Skoda и Toyota Camry. В результате столкновения водитель на черной Toyota Camry врезался в троллейбус.

Со слов читателей, участники ДТП не пострадали. На кадрах можно увидеть, что в результате столкновения у Skoda разбита передняя часть, как и у Toyota. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского столкнулись две иномарки.

Видео: предоставлено читателем Piter.tv