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В результате аварии у ТЦ "Академ-Парк" иномарка врезалась в троллейбус

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Участники ДТП не пострадали.

В результате аварии у ТЦ "Академ-Парк" иномарка врезалась в троллейбус. Об этом вечером 30 июня рассказали читатели Piter.tv.

Авария произошла около 20 часов в Калининском районе на Гражданском проспекте. Недалеко от ТЦ "Акаддем-Парк" столкнулись иномарки Skoda и Toyota Camry. В результате столкновения водитель на черной Toyota Camry врезался в троллейбус.

Со слов читателей, участники ДТП не пострадали. На кадрах можно увидеть, что в результате столкновения у Skoda разбита передняя часть, как и у Toyota. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее мы писали, что на пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского столкнулись две иномарки.

Видео: предоставлено читателем Piter.tv

Теги: авария, гражданский проспект, тц академ парк
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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