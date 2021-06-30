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На пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского столкнулись две иномарки

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Один из автомобилей с места аварии увёз эвакуатор.

На пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 30 июня. 

Авария произошла около 11 часов. Дорогу на перекрёстке между собой не поделили водители автомобилей Skoda и Hyundai. 

В результате аварии пострадала 40-летняя петербурженка, которую на месте осмотрели сотрудники скорой помощи. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются. 

Ранее мы писали, что после смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине возбудили уголовное дело.

Видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Теги: авария, кондратьевский проспект, пересечение, проспект маршала блюхера
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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