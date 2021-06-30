Один из автомобилей с места аварии увёз эвакуатор.

На пересечении проспектов Маршала Блюхера и Кондратьевского столкнулись две иномарки. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах в среду, 30 июня.

Авария произошла около 11 часов. Дорогу на перекрёстке между собой не поделили водители автомобилей Skoda и Hyundai.

В результате аварии пострадала 40-летняя петербурженка, которую на месте осмотрели сотрудники скорой помощи. В настоящий момент информация о состоянии участников ДТП уточняется, а обстоятельства аварии выясняются.

Ранее мы писали, что после смертельного ДТП с маршруткой в Пушкине возбудили уголовное дело.

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