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В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании

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К месту тушения был направлен пожарный поезд.

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К месту тушения был направлен пожарный поезд. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области загорелся склад гончарной продукции.

Видео: МЧС России

Теги: административно-производсвенное здание, москва, пожар
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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