В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Инцидент произошел в ночь на 11 января в здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К месту тушения был направлен пожарный поезд. Спустя время пожар был локализован.
Ранее мы сообщали, что в Ярославской области загорелся склад гончарной продукции.
Видео: МЧС России
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