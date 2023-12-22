К месту тушения был направлен пожарный поезд.

В Москве локализовали пожар в административно-производственном здании. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел в ночь на 11 января в здании на шоссе Энтузиастов. Площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. По предварительной информации, пострадавших нет. К месту тушения был направлен пожарный поезд. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что в Ярославской области загорелся склад гончарной продукции.

Видео: МЧС России