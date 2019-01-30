В Москве косметолога за смерть пациентки отправили на 2 года в колонию

Пациентка скончалась в кабинете косметолога от анафилактического шока.

Суд признал косметолога виновной в смерти пациентки.

ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы прокуратуры Москвы Людмилу Нефедову сообщает, Дорогомиловский районный суд Москвы приговорил к 2 годам колонии врача- косметолога Юлию Качан за смерть пациентки. Пациентка умерла от анафилактического шока в кабинете у данного косметолога после введения токсичной дозы лидокаина.

В ходе следствия выяснилось, что Качан не имела высшего медицинского образования и лицензии на оказание косметологических услуг.

Свой срок косметолог будет отбывать в колонии общего режима.

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