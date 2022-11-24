При стрельбе в Филадельфии пострадали четыре школьника

Огонь велся из проезжающего автомобиля.

При стрельбе в американском городе Филадельфия, расположенном в штате Пенсильвания, пострадали четыре школьника. Об этом рассказали местные журналисты с телеканала CBS. В СМИ пояснили, что несовершеннолетние были ранены 23 ноября, когда злоумышленник открыл огонь вблизи салона красоты. В настоящее время все пациенты госпитализированы. Медики оценивают их состояние как стабильное. Правоохранительные органы установили, что стрельба велась из салона автомобиля. Никто внутри салона красоты не пострадал. Полиция разыскивает преступника и устанавливает его мотивы.

В США произошла стрельба в магазине Walmart.

Фото и видео: YouTube / CBS Philadelphia