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В США произошла стрельба в магазине Walmart

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Информации о точном количестве жертв пока нет.

В США произошла стрельба в магазине Walmart. Об этом сообщает телеканал WAVY-TV со ссылкой на местную полицию.

Инцидент произошел в городе Чесапик в штате Виргиния. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. При этом в полиции отметили, что информации о точном количестве жертв пока нет. Неизвестный, открывший стрельбу, предположительно мертв.

По информации Daily Star, стрельбу открыл один из менеджеров магазина. О его мотивах пока ничего не известно.

Ранее мы сообщали, что в США четыре человека погибли при крушении самолета.

Видео: YouTube / WAVY TV 10

Теги: walmart, виргиния, стрельба, сша
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия,

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