В США произошла стрельба в магазине Walmart. Об этом сообщает телеканал WAVY-TV со ссылкой на местную полицию.
Инцидент произошел в городе Чесапик в штате Виргиния. По предварительным данным, есть погибшие и раненые. При этом в полиции отметили, что информации о точном количестве жертв пока нет. Неизвестный, открывший стрельбу, предположительно мертв.
По информации Daily Star, стрельбу открыл один из менеджеров магазина. О его мотивах пока ничего не известно.
Ранее мы сообщали, что в США четыре человека погибли при крушении самолета.
Видео: YouTube / WAVY TV 10
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