В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на правительстве столицы.
В прошлом году с 13 декабря по 12 января в Москве проходил фестиваль "Путешествие в Рождество". Он включал 40 различных площадок, главные из которых Манежная и Красная площадь. Фестиваль побил рекорд по продолжительности. Его посетило более 26 миллионов человек.
Ранее Собянин запретил работать общепиту ночью и отправил студентов на удалёнку.
Фото: pixabay.com
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