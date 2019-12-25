Прошлогодний фестиваль побил рекорд по продолжительности.

В Москве из-за коронавируса отменят новогодние гуляния. Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника на правительстве столицы.

В прошлом году с 13 декабря по 12 января в Москве проходил фестиваль "Путешествие в Рождество". Он включал 40 различных площадок, главные из которых Манежная и Красная площадь. Фестиваль побил рекорд по продолжительности. Его посетило более 26 миллионов человек.

Ранее Собянин запретил работать общепиту ночью и отправил студентов на удалёнку.

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