Собянин запретил работать общепиту ночью и отправил студентов на удалёнку

Школьникам и студентам рекомендуется минимизировать передвижения по городу.

Мэр Москвы Сергей Собянин ограничил работу столичных баров и ресторанов с 23 ночи до шести утра. Об этом сообщает издание Baza. Новые меры будут действовать с 13 ноября до 15 января.

Ограничения не распространяются на доставку еды или формат работы "на вынос".

Градоначальник установил и другие ограничения. Теперь студенты вузов и сузов перейдут на дистанционный режим обучения. Их транспортные карты временно заблокируют.

В указе Собянина предлагается школьникам и студентам минимизировать передвижения по городу.

Ранее Минздрав изменил правила лечения COVID-19 на дому.

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