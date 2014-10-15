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В Москве не собираются закрывать городской транспорт из-за пандемии

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Приостановка работы транспорта может повлиять на весь город, считают чиновники.

Руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов в ходе Московского урбанистического форума заявил, что общественный транспорт в Москве не может быть закрыт из-за пандемии коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости". 

"Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано", – уточнил Ликсутов. Он отметил, что городской транспорт работает сейчас по "самым жестким" стандартам.

Ранее Москва получила уже более 500 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum

Теги: москва, пандемия коронавируса
Категории: Новости России, Лента новостей,

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