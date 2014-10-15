В Москве не собираются закрывать городской транспорт из-за пандемии

Приостановка работы транспорта может повлиять на весь город, считают чиновники.

Руководитель городского департамента транспорта Максим Ликсутов в ходе Московского урбанистического форума заявил, что общественный транспорт в Москве не может быть закрыт из-за пандемии коронавируса. Об этом пишут "РИА Новости".

"Вы не попадете ни на работу, тогда жизнедеятельность города нужно просто закрыть, что невозможно и не будет сделано", – уточнил Ликсутов. Он отметил, что городской транспорт работает сейчас по "самым жестким" стандартам.

Ранее Москва получила уже более 500 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт".

Видео: YouTube / Moscow Urban Forum