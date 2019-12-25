Москва получила уже более 500 тыс. доз вакцины "Спутник Лайт"

Анастасия Ракова рассказала о поставках препарата для ревакцинации.

Москва получила уже более 500 тысяч доз вакцины "Спутник Лайт". Об этом журналистам рассказала заместитель главы города по социальному развитию Анастасия Ракова. Чиновница уточнила, что препаратом для профилактики заражения будут привиты трудовые мигранты. Также вакцину можно использовать для ревакцинации граждан которые сделали прививку более полугода назад, и у которых значительно сократилось число антител.

Мы закупим не менее 750 тыс. доз однокомпонентной вакцины "Спутник Лайт", из которых получили уже более 500 тыс. доз. Я лично уже повторно привилась "Спутником лайт". Анастасия Ракова замглавы Москвы

Чиновница заметила, что через ревакцинацию прошли также люди из ее окружения. По мнению заместителя мэра города, это важно делать в условиях распространения агрессивного штамма коронавируса. Власти столицы дозакупят препарат в случае необходимости.

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Фото: ТАСС