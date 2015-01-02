В Москве доля пациентов с COVID-19 в реанимациях увеличилась до 15% от госпитализированных

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве установило антирекорд. Об этом "Первому каналу" сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
В реанимации их сейчас от общего объема около 15 процентов.
Анастасия Ракова
Согласно последним данным оперштаба в столичных больницах 669 человек находятся на ИВЛ. Общее число зараженных достигло 1 323 757, от коронавируса скончалось 21 876 человек.
Видео: YouTube / Новости на Первом Канале
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