  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 20:12
99
Rybka123 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве доля пациентов с COVID-19 в реанимациях увеличилась до 15% от госпитализированных

0 0

Общее число зараженных достигло 1 323 757 человек.

Число госпитализированных пациентов с коронавирусом в Москве установило антирекорд. Об этом "Первому каналу" сообщила вице-мэр столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В реанимации их сейчас от общего объема около 15 процентов.
Анастасия Ракова

Согласно последним данным оперштаба в столичных больницах 669 человек находятся на ИВЛ. Общее число зараженных достигло 1 323 757, от коронавируса скончалось 21 876 человек. 

Видео: YouTube / Новости на Первом Канале

Теги:
Категории: Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии