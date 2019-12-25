В Петербурге зафиксирован рост спроса на более калорийную пищу

Также горожане решили набрать вес к зиме.

Во вторник, 26 октября, пресс-служба производителя готовых рационов питания Performance Group поделилась с Piter.tv анализом заказов петербуржцев и москвичей с июля до конца октября. Как выяснилось, с начала осени жители столиц начали выбирать более калорийные блюда.

Так, в Петербурге на 21% увеличилось число заказов программ, предназначенных для набора веса с рационом на 3500 Ккал в день. В Москве спрос на низкокалорийные рационы увеличился на 3,2%, что составляет сезонный прирост, а вот на высококалорийные программы – на 14%, что выше среднего показателя в осенний период.

Также в Северной столице число заказов питания для похудения увеличилось всего на 2%, а вот на программы повышенной калорийности – в среднем, на 13,5%: на 9,5% на рационы, рассчитанные на 2500 Ккал в день, и на 21% на рационы с показателем 3500 Ккал.

Основатель холдинга Артур Зеленый отметил, что нужно контролировать рост калорийности, ведь на фоне снижения физической активности, он довольно быстро приводит к лишнему весу.

Подойдите к выбору еды осознанно и замените вредные продукты на аналогичные, но при этом полезные. Например, чипсы можно заменить на овощные палочки с хумусом, хлеб - на снэки из злаков, а шоколадку - на фрукты. Также необходимо не забывать о контроле за потреблением калорий и снизить их потребление на 10-15% от обычной дневной нормы, при этом придерживаясь соотношения 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Это именно та рекомендация, которая позволит вам остаться в форме в течении холодного времени года, а также на период локдауна. Антон Бердов, диетолог

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