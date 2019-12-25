В Петербурге и Москве могут отменить льготную IT-ипотеку

Также обсуждается возможность повышения порога по минимальному уровню зарплат и выделения дополнительных средств на программу для регионов страны.

Российские власти рассматривают возможность отмены льготной ипотеки для IT-специалистов в Москве и Петербурге. Об этом сообщили два источника, близких к правительству.

Также обсуждается возможность повышения порога по минимальному уровню зарплат и выделения дополнительных средств на программу для регионов страны. Вице-премьер Дмитрий Григоренко, курирующий IT-сферу, поручил Минфину и Минцифре проработать вопрос продления льготной ипотеки. По данным Минцифры, показатели программы определяются по числу выданных жилищных кредитов. IT-ипотеку оформили более 70 тыс. IT-специалистов, общая сумма таких займов составила 630 млрд рублей.

В настоящее время обсуждаются параметры продолжения программы.

Ранее мы сообщили о том, что льготная ипотека увеличила стоимость квартир в новостройках в Петербурге.

Фото: Piter.TV