Она будет отслеживать время работы каждого водителя.

В Москве хотят ввести систему наблюдения за таксистами на базе городского ПО. Агрегаторы будут подключать таксистов через специальный шлюз. Далее программа будет отслеживать перемещение водителя, их время работы и отдыха. Об этом "Известиям" сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов.

Чиновники проверят данные о водительских правах, страховке. Программа начнет функционировать в столице к концу 2020 года. Проект не позволит таксистам отрабатывать по 10 часов у одного агрегатора, а затем сразу же у другого. Сейчас подобная схема действует достаточно часто, что сказывается на безопасности пассажиров и остальных участников движения. Благодаря системе полиция сможет в режиме реального времени отслеживать информацию о том, кто управляет конкретной машиной такси или каршеринга.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Пулково таксист украл чемодан у пассажирки.