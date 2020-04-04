В Москве готовят к запуску систему контроля режима самоизоляции

Об этом журналистам рассказал глава департамента информационных технологий правительства столицы.

В Москве заявили о готовности к введению системы контроля режима самоизоляции. Городские власти готовы к запуску системы, однако ее внедрение будет зависеть от ухудшения ситуации с коронавирусом в столице или увеличения числа нарушений домашнего режима.

Глава департамента информационных технологий правительства столицы Эдуард Лысенко отметил, что сейчас внедрение такой системы не нужно. Однако было отмечено, что в случае ее введения москвичи получат специальный код для передвижения по городу.

Ранее мы сообщали о том, что в Москве 4 апреля было подтверждено 434 новых случая заражения коронавирусом. Как отмечают в оперштабе Москвы, 210 человек из заболевших – в возрасте от 18 до 45 лет. К возрасту от 46 до 65 лет принадлежат 143 человека, к числу людей возраста "65+" относятся 67 человек, причем пятнадцати из них – больше 80 лет. Положительными тесты на коронавирус оказались у 14 детей.

Видео: YouTube / БИЗНЕС Online , TAdviser